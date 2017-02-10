حقق فريق العاب القوى بنادي الكويت فئة البراعم المركز الاول ببطولة كأس الاتحاد التي اقيمت يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين بمشاركة واسعة من الاندية الرياضية وبحضور امين سر الاتحاد سيار العنزي وعضو مجلس الادارة بدر الرشود ومدير العلاقات العامة بالاتحاد عطا الله الشمري.

وتصدر براعم العميد الترتيب العام برصيد 36 نقطة متساويا بنفس الرصيد مع منافسه التقليدي القادسية الذي حل بالمركز الثاني وكانت كفة الابيض هي الارجح في المراكز الاولى للمسابقات وحل ثالثا فريق كاظمة برصيد 17 نقطة.

واعرب مدير لعبة العاب القوى بنادي الكويت علي الكندري عن سعادته بتحقيق هذا الفوز بعدما كان فريقه خارج المنافسة، حيث حل بالبطولة التمهيدية بالمركز الثالث.

وأصر اللاعبون الأبطال والجهاز الفني على استعادة اللقب الذي احتكره الابيض خلال المواسم الخمسة الماضية.



وهذا كان بدعم من مجلس ادارة نادي الكويت ومن مدير عام اللعبة نائب رئيس مجلس الادارة خالد الغانم الذي وفر معسكرا تدريبيا داخليا للفريق خلال عطلة الربيع، مشيرا في الوقت نفسه الى ان انجازات «أبناء العميد» لن تتوقف عند هذه البطولة وحسب وإنما ستكون هناك القاب وانجازات جديدة في البطولات المقبلة.