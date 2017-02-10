أحمد السلامي

كشف مصدر مطلع لـ «الأنباء» عن تقديم نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة سليمان العدساني استقالته من عضوية المجلس إضافة إلى استقالته من منصبه مستشارا لوزير الدولة لشؤون الشباب وذلك بعد مرور 24 ساعة على قبول استقالة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود.

ولم يكشف المصدر عن الأسباب التي دفعت العدساني إلى تقديمه استقالته التي من المتوقع أن يتم عرضها على وزير التجارة والصناعة ووزير الشباب خالد الروضان خلال الأسبوع القادم باعتباره رئيسا لمجلس إدارة هيئة الرياضة لمناقشتها وبحثها مع مجلس الإدارة والبت فيها.

ويمتلك سليمان العدساني سيرة ذاتية عريقة وسبق له أن شغل عددا من المناصب الرياضية في البلاد ومنها رئيس لمجلس إدارة نادي كاظمة ورئيس اللجنة المعينة لإدارة اتحاد كرة القدم، كما يمتلك إسهامات متعددة في الوسط الرياضي قبل أن يتم تعيينه نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة.