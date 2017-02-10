عبدالعزيز جاسم - مبارك الخالدي – أحمد السلامي

نجح العربي في تحقيق فوز معنوي على الشباب 2-1 في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمير بعد خروجهما رسميا من منافسات البطولة، وسجل الهدف الأول علي مقصيد وحسين الموسوي، بينما سجل هدف الشباب المدافع الكاميروني غورا، ورفع «الأخضر» رصيده بهذا الفوز إلى 10 نقاط بينما تجمد رصيد الشباب بمجموع 6 نقاط.

تألق الساحل

وعلى ستاد نادي الشباب اكتسح الساحل فريق برقان 6-0 ليرفع رصيده الى 4 نقاط، فيما تجمد رصيد الخاسر عند 5 نقاط وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس الأمير، وسجل للساحل شبيب الخالدي (هاتريك) وهدفين للمتألق فالح العجمي وهدف لعبدالمحسن العجمي وشهدت المباراة حالة طرد واحدة للاعب برقان وسام الإدريسي بسبب الدخول العنيف.

فوز اليرموك

وعلى ستاد صباح السالم، تمكن اليرموك من تحقيق فوز معنوي على الجهراء 2-1، ضمن منافسات المجموعة الأولى، سجل لليرامكة محمد الصالح (18) وفهد صباح (86)، بينما سجـــل هدف الجهراء سعد الوليد (40) وبهـــذا الفوز رفـــع اليرمـــوك رصيده 8 نقاط، فيما ظل الجهراء على رصيده السابـــق بمجمــوع 9 نقــاط.