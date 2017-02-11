عبدالعزيز جاسم

قال مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم في اليرموك هاني الصقر إن الفوز على الجهراء 2-1 في ختام دور المجموعات بكأس سمو الأمير يعتبر معنويا، خصوصا أن الفريق قدم مستوى جيدا في المباراة استحق من خلاله الفوز والثلاث نقاط، مشيرا إلى أن الفريق لديه 10 أيام راحة قبل انطلاق الدوري، والذي يسعى من خلاله اليرامكة للبقاء في الدوري الممتاز بالموسم المقبل، لافتا إلى أن اليرموك قام بإشراك أكثر من لاعب من فريق تحت 19 سنة والذين ظهروا بمستوى جيد، ما يعطي الجهاز الفني أريحية بإمكانية الاستعانة فيهم خلال ضغط المباريات القادم والمتوقع في بطولة الدوري، كما شارك في المواجهة المحترف الأردني الجديد نزار الحدرب لأول مرة مع الفريق بعد التعاقد معه قبل أسبوعين.

وقال الصقر إن الفريق بصدد مخاطبة ناديي العربي والنصر من اجل إقامة مباراة ودية مع أحدهما خلال فترة التوقف حتى يبقى الفريق بنفس القوة والتركيز قبل انطلاق بطولة الدوري.