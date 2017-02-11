مبارك الخالدي

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي إلى تدريباته المعتادة مساء اليوم وذلك على ستاد صباح السالم بالمنصورية، ويدخل الحصة التدريبية بشكل رسمي المدرب الصربي تيكي الذي تعاقد معه الأخضر مؤخرا كمدرب مساعد في الجهاز الفني.

ويستعد العربي لمواجهه الجهراء 23 الجاري ضمن دوري VIVA، حيث يحتل الأخضر المركز الثاني (24 نقطة)، ومن المتوقع ان يدخل تدريبات اليوم بدر طارق واحمد إبراهيم في حال وافق الجهاز الطبي بقياده د. أنور محمد علي السماح لهما بخوض التمارين الجماعية إضافة إلى المحترف علي حصني الذي تعافى من الإصابة التي لحقت به في مباراة العربي أمام الشباب ضمن الجولة الأخيرة لدوري المجموعات لبطولة كاس الأمير والتي انتهت بفوز الأخضر 2-1.

من جانبه، اعتبر المدرب الصربي ميودراغ ييزيتش ان الفوز على الشباب في هذه المرحلة معنوي ومهم من أجل الدخول لمنافسات الدوري بقوة وهي البطولة المتبقية والمتاحة للمنافسة على لقبها، مشيدا بالروح العالية للاعبين وتجاوبهم وتعاونهم مع الجهازين الفني والإداري، متمنيا أن تستمر هذه الروح في المباريات المقبلة.