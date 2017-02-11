فيتو خارج الحسابات وأبوبكر تعرض للإصابة

أحمد السلامي

أشاد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل عبدالرحمن العتيبي بمستوى أداء فريقه ونجاحه في تسجيل نتيجة كبيرة في مرمى برقان (6-0)، قائلا: الفريق حقق نتيجة كبيرة سيكون لها أثر إيجابي كبير خلال منافسات بطولة الدوري وكان اداء فريقنا قد ارتفع بصورة تدريجية ابتداء من لقاء الصليبخات مرورا بمباراتنا مع القادسية وانتهاء بلقاء برقان، وهو ما يدل على ان فريقنا لديه القدرة على تصحيح وضعه والعودة إلى جادة الطريق بصورة متكاملة حيث حرصنا على رفع معنويات اللاعبين الذين خاضوا المباراة بثقة عالية وسنعمل للمحافظة على تطوير مستوياتهم والمحافظة على معنوياتهم العالية.

وأضاف: دفعت في مباراة برقان بالعناصر الشابة والواعدة بهدف منحهم الفرصة والثقة ليصعدوا تدريجيا في الفريق خلال منافسات الموسم الجاري والمواسم القادمة، مشيرا الى ان عدد من اللاعبين تألقوا بشكل كبير ومنهم نواف ثامر، فهد الزعبي، فالح العجمي، وليد فالح وجاسم عتيق وهو من مواليد 2000 كما استفدنا من خبرة محمد احمد في الشوط الثاني اضافة الى تألق شبيب الخالدي الذي سجل 3 اهداف.

وقال: لدينا لاعبون عادوا من الإصابة ومنهم علي محسن وعبدالله مبارك ووليد فالح وفضلت إراحة المحترف السوري زين الفندي ليكون جاهزا لمباراتنا مع كاظمة، كما تعرض محترفنا السنغالي ابوبكر للإصابة اثناء عملية الإحماء في لقاء برقان وكشفت الفحوصات عن تعرضه لتمزق في العضلة الضامة.

ولفت العتيبي الى ان الإدارة استغنت عن خدمات المحترف البرازيلي فيتو دي سوزا وذلك لعدم استفادة الفريق من خدماته والتعاقد مع السنغالي ابوبكر بديلا عنه.

وختم حديثه بالقول سنقابل فريق الجيش الثلاثاء المقبل ونفاوض إدارتي الكويت والسالمية للعب مباراة ودية ثانية استعدادا لمواجهة كاظمة في بطولة الدوري.