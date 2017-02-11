واصل منتخبنا للمدارس انطلاقته القوية في بطولة كأس «ج» العالمية الثالثة لمنتخبات المدارس بعد اكتساحه للمنتخب التشيلي بسداسية دون رد، حيث تقام منافسات البطولة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 20 منتخبا من مختلف بلدان العالم.

وتمكن من تسجيل أهداف منتخبنا حسين دشتي (هدفين) وعبدالوهاب وليد ومزيد المطيري وعبدالرحمن الخضر وسعود قاسم.

وبهذا الفوز تصدر منتخبنا للمدارس صدارة المجموعة الثالثة.

وسيلتقي أزرق المدارس اليوم مع المنتخب السوداني.

وفي المجموعة ذاتها، تمكن البرازيل من الفوز على السودان 3-0. وفي باقي النتائج، تمكن تونس من التغلب على البرتغال 4-1، وفاز منتخب مدارس فلسطين على السعودية 1-0، والبحرين على الجزائر 5-2، وفرنسا على كرواتيا 7-0.