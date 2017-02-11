ناصر العنزي - مبارك الخالدي - يحيى حميدان - أحمد السلامي

اكتمل عقد المربع الذهبي لبطولة كأس سمو الأمير بعد ختام منافسات الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي، وسيلتقي القادسية أول المجموعة الأولى مع الكويت ثاني المجموعة الثانية بينما يلتقي كاظمة أول المجموعة الثانية مع التضامن ثاني المجموعة الأولى يومي 15 و 16 الجاري.

وأسفرت نتائج مباريات امس عن فوز القادسية على خيطان 1-0 والكويت على السالمية 4-0 وفوز الصليبخات على التضامن 1-0 وفوز النصر على الفحيحيل 2-1.

فرض الأبيض كلمته وأهدافه في الشوط الأول وسجل ثلاث مرات في مرمى الحارس خالد الرشيدي الذي خذله دفاعه وتركه في مواجهة الخصم، وسجل مبكرا المدافع فهد حمود الهدف الأول برأسه من كرة ثابتة أرسلها حسين حاكم (5).

وأضاف المهاجم جمعة سعيد الهدف الثاني (21) ثم سجل عبدالله البريكي الهدف الثالث من تحضير رائع لفراس الخطيب (44)، ولعب الأبيض واحدة من افضل مبارياته في شوط واحد وقضى على كل مساعي خصمه لتعديل النتيجة.

وأشرك مدرب الأبيض محمد عبدالله فراس الخطيب بدلا من عبدالهادي خميس في المقدمة الى جانب جمعة سعيد.

ولعب افراد خط الوسط المكون من كامارا وعبدالله البريكي وحسين الحربي دورا مهما في ترجيح كفة فريقهم الهجومية الى جانب خبرة فراس الخطيب في صنع الأهداف، وكان الأبيض في الشوط الأول يلعب كيفما يشاء بعدما نفذ لاعبوه تعليمات مدربهم

الهجومية بدقة وعندما يسجل اي فريق ثلاثة أهداف في (45) دقيقة فيعني ذلك انه في قمة حضوره وتركيزه.

أما السالمية فقد لعب بلا دفاع وكان الوصول الى مرماه سهلا بعد ان فقد علي نادر واحمد عبدالغفور لغة التفاهم ببنهما في قلب الدفاع، واكتفى اللاعبون في بعض المحاولات التي تصدى لها دفاع الأبيض وحارسه مصعب الكندري.

‏‫ركلتا جزاء

في الشوط الثاني هدأت وتيرة المباراة بعد ان اكثر الأبيض من اهدافه في الشوط الأول، واضاع فراس الخطيب فرصة تسجيل هدف رابع من ركلة جزاء تصدى لها خالد الرشيدي ثم اضاف فهد عوض الهدف الرابع من ركلة جزاء (90) وحافظ الأبيض على تفوقه حتى نهاية المباراة بفضل قتالية لاعبيه وحسن تنظيمهم فيما اجتهد السالمية ولم يوفق.

أدار المباراة الحكم علي محمود وأحسن في إدارتها وأنذر كامارا وعدي الصيفي واحمد عبدالغفور.

هدف وحيد للقادسية

وعلى ستاد علي صباح السالم، حقق القادسية فوزا سهلا على خيطان بهدف نظيف، ورفع «الأصفر» رصيده الى 19 نقطة في صدارة المجموعة الاولى، فيما بقي الخاسر على رصيده السابق بـ 6 نقاط في المركز السادس.

وجاء هدف الفريق القدساوي عن طريق عبدالعزيز المشعان، الذي احتسب له الحكم جاسم البلوشي ضربة جزاء عقب عرقلته من مدافع خيطان يوسف مطر، لينبري لها المشعان نفسه ويضعها على يسار الحارس عبدالرحمن الشريفي (35).

وبشكل عام لم ترتق المباراة للمستوى المأمول، ومال أداء الطرفين للهدوء في اغلب الفترات مع بعض المحاولات السانحة التي كان اغلبها لمصلحة القادسية.

وعلى ستاد صباح السالم بالنادي العربي فاز الصليبخات على التضامن 1-0 أحرزه عبدالله صحن ( 58) وبذلك ارتفع رصيد الصليبخات الى 12 نقطة، وبقي التضامن على رصيده السابق 16 نقطة، وعلى الرغم من الخسارة تأهل التضامن بصفته صاحب المركز الثاني على المجموعة الأولى.

وعلى ستاد نادي الكويت حقق النصر فوزا معنويا على الفحيحيل بنيران صديقه، حيث انتهى اللقاء 2-1 وسجل هدفي «العنابي» طلال العجمي (44) وناجي العجمي (89 خطأ بمرمى فريقه) فيما سجل هدف الفحيحيل الوحيد المحترف عبده (23) ورفع النصر رصيده بهذا الفوز الى 9 نقاط بينما ظل الفحيحيل متذيلا المجموعة دون نقاط.