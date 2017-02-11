يعقوب العوضي

كشفت التقارير الطبية لحارس مرمى فريق الصليبخات خالد مدوه عن وجود ارتجاج دماغي طفيف بالإضافة إلى ألم في الرقبة سيبعدانه عن مباراة الفريق المقبلة أمام النصر في بطولة دوري دمج اليد في مرحلته الرابعة عشرة.

كما أشارت التقارير الطبية إلى ضرورة خضوع اللاعب للراحة التامة لمدة لا تقل عن أسبوع، وكان مدوه قد تعرض للإصابة في مباراة فريقه في الجولة السابقة أمام كاظمة إثر كرة مشتركة مع لاعب البرتقالي.

وفي السياق ذاته رجحت التقارير الطبية للاعب الخط الخلفي في التضامن سيد الموسوي عدم مشاركته في مباراته المقبلة أمام خيطان، وذلك بسبب إصابته في الرأس الجولة الماضية.