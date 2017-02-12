مبارك الخالدي

حقق منتخبنا الوطني للمبارزة كأس بطولة دول مجلس التعاون الخليجي والمركز الأول للفرق، وذلك مع ختام البطولة الخليجية التي أقيمت في البحرين. وتصدر الأزرق الفرق في عدد الميداليات والفوز بكأس البطولة العام بعد الحصول على أكبر عدد من الميداليات وكانت (13) ذهبية و(9) فضية و(8) ميداليات برونزية إضافة الى 7 كؤوس.

ومن جهته، قال اللاعب عبدالعزيز الشطي نهدي هذا الإنجاز الى صاحب السمو والى الشعب الكويتي والهيئة العامة للشباب والرياضة ورئيس وأعضاء اتحاد المبارزة وندعو الله سبحانه وتعالى ان تستمر هذه الإنجازات وان يوفقنا في البطولات القادمة.