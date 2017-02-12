حامد العمران
تمكن رجال ملاكمة القرين من احراز لقب بطولة الاستقلال الاولى التي اختتمت الاربعاء الماضي وتعتبر البطولة بداية انطلاق الموسم الجديد ٢٠١٧/٢٠١٨، وجاء الفحيحيل في المركز الثاني فيما احتل الكويت المركز الثالث.
وكان ابطال القرين قد حققوا المركز الاول بانتزاع اربع ذهبيات وجاءت عن طريق بسام الصميعي بوزن ٦٠ كيلو وعلي العنزي بوزن ٦٩ واحرز اللاعب الدولي الانيق بدر جزا المطيري ذهبية وزن ٩١ واخيرا طلال المطوع بوزن فوق الثقيل فيما احرز عمار العلي فضية وزن ٧٥ واحرز حسام غازي برونزية ٦٤ وبذلك يكون فريق رجال القرين صعد منصة التتويج بجميع اوزانه.