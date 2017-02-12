«فيلم جديد ومؤثر أتمنى أن يعجب جمهوري»

النجمة داكوتا جونسون اثناء حضورها العرض الأول لفيلمها Fifty Shades Darker في لندن. وكانت النجمة البالغة من العمر 27 عاما برفقة زميلها في بطولة العمل جيمي دورنان. وتدور أحداثه حول طالبة تدرس الأدب «أنستازيا» التي تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد لقائها بالملياردير الوسيم والمعذب نفسيا «كريستيان غراي»، والذي يملك جانبا مظلما من شخصيته، وأساليب منحرفة في التعبير عن حبه.