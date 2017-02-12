في مهرجان اكثر من ناجح بمركز الكويت للفروسية حضره جماهير غفيرة يتقدمهم منير حمزاوي ممثل شركة اوريدو وخليفه الخرافي مدير عام مركز الكويت تمكن الفارس بافيل فورنكو بالجواد دراميد من مركز الكويت في الفوز بالمركز الاول لمسابقة الفئة المتقدمة على ارتفاع ١٣٠سم دون أخطاء. وقام منير حمزاوي ممثل شركة اوريدو بتسليم الميداليات والجوائز للفائزين وشاركه خليفه الخرافي. وأعرب حمزاوي عن سعادته بنجاح مهرجان هلا فبراير لرياضة القفز على الحواجز ومشاركة أكثر من ٢٠٠ فارس وفارسة تنافسوا على كل الارتفاعات بمهارة والحضور الجماهيري الكبير الذي ساهم في نجاح اليوم الأول. وأكد استمرار دعم اوريدو لهذه الرياضة ضمن الاحتفال بمهرجان هلا فبراير وتمنى التوفيق للفرسان والفارسات المشاركين في فعاليات اليوم الثاني والتنافس على الجائزة الكبري وأشاد بالتنظيم والإدارة المميزة للبطولة. وفاز الفارس الواعد علي الخرافي ببطولة الفئة المتقدمة على ارتفاع ١٢٠سم. وقام منير حمزاوي وخليفه الخرافي بتكريم الفرسان الفائزين.

وفي بطولة الفئة المتوسطة نجح الفارس بافيل فورنكو في الفوز بالمركز الأول بالجواد دندي بزمن ٢٩/٢١ث من مركز الكويت.

وفاز الفارس بدر الهافي بالجواد بيناتو من نادي المسيلة ببطولة الفئة المتوسطة.