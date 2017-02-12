كانت لوتس واحدة من ألمع نجوم السيارات التي شاركت في معرض GulfRun الأبرز إقليميا والذي أقيم على حلبة البحرين الدولية للسيارات يومي 2 و3 فبراير 2017، حيث كانت لوتس واحدة من الشركات الراعية لهذا الحدث السنوي.

وأتيحت لقائدي السيارات ولعدد كبير من الحضور خلال هذين اليومين تجربة قيادة لوتس Lotus Exige Coupe S على المضمارين الداخلي والخارجي للحلبة، إضافة إلى مشاهدتهم وتعرفهم على أيقونة أخرى من لوتس هي Evora 400 التي كانت معروضة بشكل مميز داخل مواقف سيارات الفورميولا 1.

واستطاعت لوتس أن تكون محطة اجتذاب كبيرة للحضور مع عرض سيارتها القوية Exige Coupe S حيث تم استقبال قائدي السيارات المسجلين مسبقا وذلك للقيام بتجربة قيادة هذه السيارة الأسطورية بقوتها التي تنعكس في محركها الجديد السوبرتشارجد بست سلندرات.

إن مشاركة لوتس في معرض Gulf Run ورعايتها لهذه الحدث هي شيء مهم كما تراه لوتس لأنه يجمع عشاق السيارات الرياضية ويتيح الفرصة للمنافسات والسباقات لجميع السيارات القادرة على خوض هذه التحديات واستعراضات الأداء، وكذلك لقائدي السيارات المحترفين في هذا النوع من الرياضات ليتمكنوا من التنافس والاستعراض على مدى يومين. إن الهدف من معرض Gulf Run هو الترويج لسيارات السباق وكذلك لتوفير التدريب في بيئة آمنة واحترافية تتيح للجميع استكشاف وتجريب تقنيات مناسبة وجديدة في سباقات السيارات بحضور عدد من الحكام والمدربين المعتمدين عالميا لضمان السلامة والنزاهة لجميع المشاركين والحضور. ويمكن لأي شخص بالغ فوق عمر الـ 18 سنة ولديه رخصة قيادة صالحة ويمتلك القدرة على القيادة في مضمار سباق أن يشترك في هذا الحدث.

ويتيح المعرض للزوار أيضا ممن يحبون الإثارة والتشويق أن يحضروا فعاليات هذا المعرض مجانا في حلبة البحرين الدولية لسباق السيارات. وبالإضافة إلى الاستمتاع بمشاهدة هذه السباقات، فإنه يمكن للحضور أيضا أن يلتقوا ويتعرفوا بقائدي السيارات المشاركة في السباقات ويشاهدوا سياراتهم ويحضروا عروض اختبار القيادة التي كانت محط إعجاب قائدي السيارات بعد تجربتهم لقيادة لوتس Exige Coupe S وهو الأمر الذي زاد من أهمية حضور ومشاركة لوتس في هذا المعرض.

وتأتي رعاية لوتس لحدث GulfRun مؤكدة على التزام شركة الغانم للسيارات بتقديم أفضل تجربة قيادة من نوعها. وإضافة إلى اهتمامها بالتواصل مع عشاق سيارات السباق والسرعة داخل الكويت وخارجها، فإن شركة الغانم موتورز تحرص على أن تقدم لعملائها المنتجات الفائقة الجودة والتميز، مع خدمة احترافية وغيرها من المنتجات وخدمات الدعم التي جعلت من الشركة رائدة في سوق السيارات.