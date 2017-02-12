برعاية صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد قائد العمل الإنساني، افتتحت بطولة الهجن الـ17 بحضور جماهير غفيرة يتقدمهم رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة د.حمود فليطح ورؤساء الوفود المشاركة في البطولة والاصدقاء من الدول الأوروبية.

وأعرب فليطح عن سعادته لتجمع الاشقاء من الدول الخليجية والعربية علي ارض الكويت الحبيبة ومالها من مغزى رائع في تجسيد العلاقات الطيبة بين أبناء الشعب العربي ودعم وترسيخ هذه العلاقات. واكد ان احتضان الكويت للبطولة الـ١٧ هو لاحياء تراث الاباء والاجداد وأشاد بدعم صاحب السمو ورعايته للبطولة والحرص على توفير كافة الامكانات لإنجاحها ورحب بالأشقاء والضيوف وتمنى لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني الكويت. ويشهد اليوم الثاني مشاركة أكثر من ٥٠٠ ذلول في الأشواط المقامة اليوم لاصناف اللقايا ابكار ولقيان قعدان للمواطنين وللشيوخ والتوقعات صعبه لتحديد الهجن الفائزة.

بدورهم، تقدم رئيس اللجنة المنظمة العليا وأعضاء اللجنة للبطولة بالشكر والتقدير لصاحب السمو لرعايته ودعمه المستمر للبطولات السابقة والبطولة الحالية التي ساهمت في انجاح البطولة والمحافظة على رياضة الاباء والاجداد.