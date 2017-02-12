لا تقلل النتيجة من الحالة الفنية للسالمية

مبارك الخالدي

أثنى مدير جهاز الكرة بنادي الكويت عادل عقلة على الدعم المقدم من مجلس ادارة النادي للفريق واللاعبين، وقال عقلة لـ «الأنباء» بعد الفوز العريض على السالمية 4-0، والتأهل الى الدور النصف النهائي لبطولة كأس سمو الأمير، بداية نشكر الله على فضله الواسع على الفريق واللاعبين والشكر موصول الى مجلس ادارة النادي الذي لم يقصر مع الفريق واللاعبين وكذلك الجهازان الفني والإداري فقد وافق مجلس الإدارة على طلب إدارة الفريق بالدخول الى معسكر داخلي قبل المباراة ساهم بدرجة كبيرة في استعادة الاوضاع المعنوية للاعبين وتجاوزنا من خلاله الآثار السلبية لخسارتين متتاليتين.

واضاف لم يقصر مجلس الإدارة صاحب الفضل في تحقيق النتيجة وتقديم المكافأة للاعبين.

في المقابل، كان لاعبو الأبيض على قدر المهمة الملقاة على عاتقهم وواجهوا التحدي بإصرار كبير ونجحوا في رسم الابتسامة على شفاه محبي وجماهير الأبيض.

واشاد عقلة بغريمه فريق السالمية، وقال لا يمكن تجاهل السالمية «العنيد» كفريق منافس وقوي وجدير بالاحترام اذ لم نتمكن من هزيمته لموسمين كفريق ولا تقلل النتيجة من الحالة الفنية للسماوي الذي نقدم له كل التقدير.