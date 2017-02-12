استمرار غياب مطر ومجهول بداعي الإصابة

أحمد السلامي

أكد إداري الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية يوسف الجاسم أن الجهازين الإداري والفني سيجتمعان خلال اليومين المقبلين لبحث ومناقشة الأسباب التي أدت إلى خسارة الفريق وخروجه من منافسات كأس الأمير أمام الكويت بهذه الصورة المستغربة، ثم سيكون هناك اجتماع آخر مع اللاعبين بصورة جماعية، على أن يكون هناك اجتماع خاص مع اللاعبين الذين لم يقدموا المستوى الفني المتوقع لهم.

وقال: فوجئنا بالمستوى الفني للاعبي الفريق بشكل عام ولم نتوقع منهم الظهور بهذه الصورة وذلك حسب المعطيات السابقة حيث إنهم قدموا مستويات فنية رائعة خلال آخر مباراتين ولكن تراجع المستوى العام للفريق خلال مباراتنا أمام الكويت أثار حفيظة الجميع بلا استثناء، مشيرا إلى أن الهدف المبكر الذي دخل في شباك السالمية ساهم بشكل كبير في إرباك اللاعبين وعدم تمكنهم من تجاوزه بسهولة، وهو الأمر الذي انعكس بصورة سلبية على أداء الفريق بشكل عام.

وأضاف: منحنا اللاعبين راحة لمدة 5 أيام على أن يباشروا بعدها التدريبات بصورة اعتيادية استعدادا لمنافسات بطولة الدوري التي سنعمل على الاستعداد لها من شتى النواحي والتجهيز ليكون الفريق مستعدا للدخول في أجواء البطولة وتحقيق الأهداف المطلوبة منهم.

ولفت الجاسم إلى أن الفريق لايزال يفتقد إلى خدمات اللاعبين عادل مطر ونواف مجهول بسبب الإصابة، فيما عاد فهد المجمد إلى صفوف الفريق بعد تماثله للشفاء، إلا أن الجهاز الفني فضل عدم إشراكه في اللقاء الأخير نظرا لأهمية المباراة بصورة عامة، حيث فضل منحه الفرصة للعودة إلى أجواء المباريات بصورة تدريجية ابتداء من المشاركات القادمة في بطولة الدوري.