أحمد السلامي

أقامت إدارة الرياضة للجميع التابعة للهيئة العامة للرياضة ماراثونا للجري بطول 5 كم انطلق من أمام مقهى الشميميري في منطقة شرق وانتهاء بشاطئ الشويخ وهو الماراثون الذي تم تخصيصه لموظفي وزارات الدولة.

وتوج فريق وزارة الدفاع بالمركز الأول وحل فريق الحرس الوطني في المركز الثاني فيما جاء فريق وزارة الكهرباء والماء في المركز الثالث، أما على صعيد الماراثون الفردي فقد توج فريق وزارة الكهرباء والماء بالمركز الأول وجاء في المركز الثاني فريق الحرس الوطني بينما حل فريق وزارة الدفاع في المركز الثالث.

وشارك في عملية تنظيم المهرجان ممثلون عن وزارة الداخلية متمثلة في قطاع المرور إضافة إلى ممثلي وزارة الصحة المتمثلة في قطاع الإسعاف.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سياق الأنشطة الاجتماعية التي تقيمها إدارة الرياضة للجميع التابعة للهيئة العامة للرياضة والتي تحرص من خلالها على توطيد العلاقات ما بين الهيئة ومختلف وزارات الدولة التي تحرص على المشاركة الرياضية في المهرجانات التي تقيمها الهيئة بصورة منتظمة.