مبارك الخالدي

أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التضامن علي مهنا ان فريقه لم يتعمد الخسارة أمام الصليبخات وبالتالي الابتعاد عن صدارة ترتيب المجموعة «هربا»، من مواجهة الكويت في الدور النصف النهائي لبطولة كأس سمو الأمير.

وكان الفريق قد خسر أمام الصليبخات بهدف دون رد في ختام الدور التمهيدي للمجموعة الاولى من البطولة.

وقال مهنا لـ «الأنباء»: الحقيقة التي قد لا يعلمها الكثير من النقاد والمتابعين ان القوة الرئيسية من لاعبي التضامن لديها إنذارات وعليه آثرنا إراحة هؤلاء اللاعبين وهم حمد أمان ويوسف العنيزان وعبدالله عشوان بعض اللاعبين المحترفين ولإدراكنا أن أجواء المباريات تحتمل الانفعالات وبالتالي يكون اللاعب عرضة لتلقي البطاقات، الأمر الذي قد يضعنا في حرج في مواجهة الدور النصف النهائي، وهذا في المجمل قرار الجهاز الفني الذي قام بدراسة أوضاع الفريق وكيفية الاستعداد لخوض المباريات المقبلة.

وأضاف: بالنسبة لرؤيتنا الفنية للفرق المتأهلة الى المربع الذهبي فكاظمة هو الأفضل من الناحية التكتيكية من بقية الفرق وفي كل الأحوال على التضامن الفوز أيا كان الخصم إذا ما اردنا التأهل الى المباراة النهائية، لافتا الى ان مباراة الصليبخات كانت متوسطة المستوى من الناحية الفنية.

وفي سياق متصل، تفاعل مجلس إدارة النادي مع الحضور الجماهيري المتزايد للفريق والمتابع للتدريبات، حيث قرر المجلس فتح أبواب الستاد أمام الجماهير المحبة للفريق الى حضور الحصص التدريبية الأيام المقبلة تحفيزا وتشجيعا للاعبين.

وعلمت «الأنباء» ان عددا من الشخصيات العامة وعدت إدارة الفريق بتقديم المكافآت المجزية في حال تحقيق الفوز على البرتقالي والتأهل الى المباراة النهائية.