يقيم نادي الصيد والفروسية غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء المهرجان السنوي للموروث الشعبي لمكرمة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد لسباقات الخيل، حيث تجتمع كل أقطاب الفروسية وجميع محافظات الفروسية الفروانية والأحمدي والجهراء، بالإضافة إلى نادي الصيد والفروسية على المكرمة الأميرية السنوية، حيث لكل محافظة شوطان وشوطان للمسيلة وشوط للافراس وشوط للإنتاج المحلي بالإضافة الى شوطين للخيل العربية، ما نال توزيع الأشواط استحسان ملاك أهل الخيل.

من جانبه، قال الشيخ عبدالله السلمان مدير عام السباق: أتقدم باسمي وباسم كل اخواني ملاك ومنسوبي أهل الخيل بالشكر الجزيل لمقام سيدي صاحب السمو الوالد القائد حفظه الله على دعمه اللامحدود لأبنائه أهل الخيل وليس مستغربا من سموه حفظه الله دعمه لأبنائه ولا يسعني ونحن نعيش هذه الأيام، أيام الأعياد الوطنية أن أتقدم لمقام سيدي صاحب السمو أمير الإنسانية ولمقام سيدي ولي العهد حفظهما الله بأسمى آيات التهاني والتبريكات وان يحفظ الله بلدنا بلد الصداقة والسلام من كل مكروه.

بدوره، قال رئيس لجنة التحكيم لسباقات الخيل بنادي الصيد والفروسية نواف المزين بهذه المناسبة العزيزة أتقدم لمقام سيدي صاحب السمو والد الجميع بالشكر الجزيل على هذه المكرمة السامية، ولا يسعني إلا أن اشكر اللجنة العليا للسباقات وملاك الخيل للتعاون اللامحدود لإنجاح السباقات.