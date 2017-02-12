أكدت رئيسة اللجنة العليا المشرفة على لجان تسجيل العضوية بالاندية الرياضية الشاملة والمتخصصة مديرة ادارة الاندية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة سعاد حاكم ان عملية التسجيل في جميع الاندية الرياضية تسير على ما يرام ولم تشهد عملية التسجيل منذ بدايتها مطلع فبراير الجاري اي شكوى او اعتراض.

وأضافت ان تسجيل العضوية العاملة الجديدة وسداد رسوم الاشتراكات السنوية للأعضاء العاملين بالأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة لسنة 2017 ستستمر حتى نهاية شهر مارس المقبل.

ويتم التسجيل من الساعة الخامسة حتى التاسعة مساء طوال أيام الاسبوع من السبت الى الخميس ما عدا العطلات الرسمية.

وتابعت حاكم ان حصيلة الاسبوع الاول من فتح عملية التسجيل في الاندية الشاملة وعددها ١٦ ناديا والاندية المتخصصة وعددها ١٧ ناديا شهد تسجيل ٩ اعضاء جدد، حيث كان نادي القادسية هو النادي الوحيد في الاندية الشاملة الذي تم فيه تسجيل ٣ اعضاء، فيما شهدت الاندية المتخصصة تسجيل ٦ اعضاء منهم ٣ اعضاء بالنادي البحري و٢ بنادي الهجن وعضوة واحدة بنادي الفتاة.