وقع اختيار القسم الرياضي على تشكيلة أسبوعية متميزة في لعبة اليد، وتشمل المدرب والحكام واللاعبين بهدف تشجيعهم وتقديم دافع معنوي لهم لبذل مزيد من الجهد وتلقيبهم بـ «عشرة من ذهب» وستتغير الاختيارات في كل جولة من دوري دمج اليد العام، والتي جاءت كالآتي:
٭ المدرب: بورت ماجيك (العربي)
٭ في حراسة المرمى: عبد الرزاق البلوشي (برقان)
٭ الظهير الأيسر: محمد الغربللي (الكويت)
٭ صانع الألعاب: عبدالرحمن نشمي (الفحيحيل)
٭ الظهير الأيمن: محمد الصلال (السالمية)
٭ الجناح الأيسر: عبدالله جمعة (الفحيحيل)
٭ الدائرة: عبدالرحمن البالول (الكويت)
٭ الجناح الأيمن: علي البلوشي (السالمية)
٭ أفضل طاقم تحكيمي: (جاسم السويلم) - (أحمد المطوع)