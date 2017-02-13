رفع الجهاز الفني لفريق اليد الأول بنادي الفحيحيل بقيادة المدرب الوطني يوسف اشكناني استعدادات الفريق للطوارئ تمهيدا لمواجهته الحاسمة امام العربي في الجولة الرابعة عشرة بعد غد حيث يتطلع الفحيحيل الى الوصول الى النقاط الـ 18 وانتظار تعثر الصليبخات أو برقان ليدخل في حسبة المركز الخامس في الترتيب العام وبالتالي حجز بطاقة التأهل الأخيرة للدوري الممتاز.

وأكد اشكناني ثقته التامة بقدرات وامكانيات لاعبيه في تقديم مستوى يليق بسمعة الفريق وقدرتهم ايضا على تجاوز العربي وقال: لدينا القدرة والإمكانية في تحقيق النقاط المطلوبة.

وعبر يوسف عن رضاه التام بما قدمه الفريق ابان مسيرته في مرحلة الدمج وقال: لقد خسرنا بعض النقاط لعدة أسباب منها الإصابات وبعض الأخطاء التحكيمية ولكنني راض كل الرضى عن الأداء العام للفريق وان هبط الأحمر الى دوري الدرجة الأولى.

وتابع لدينا استحقاقات مهمة فالمباراتان المقبلتان في الدمج تحتاجان منا الى تركيز كامل بينما علينا الاستعداد بعدها مباشرة لبطولة كأس الاتحاد.