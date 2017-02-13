صراع شرس بين ثلاثة أندية على البطاقة الخامسة والأخيرة

يعقوب العوضي

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فيما حسمت البطاقات الأربع الأولى المؤهلة لممتاز اليد في الجولة الثالثة عشرة يتبقى صراع شرس بين ثلاثة أندية على البطاقة الخامسة والأخيرة، حيث يحتل برقان المركز الخامس مؤقتا بـ16 نقطة ويلاحقه الصليبخات مع الفحيحيل بـ14 نقطة وعلى الفريقين حصد فوزين متتاليين للوصول إلى النقاط الـ 18 بيد أن برقان يمكنه الوصول إلى النقاط العشرين، حيث تنتظره مواجهتان مع الجهراء وفي الجولة الأخيرة مع التضامن، ويتبقى للصليبخات لفاءين مع النصر واليرموك، بينما يتبقى للفحيحيل مباراتين مع العربي والقرين.

الأخضر أولى

لم يكن مستغربا إقصاء العربي عن الدوري الممتاز بعد الصورة الفنية المتواضعة التي ظهر بها الفريق منذ بداية البطولة حتى لحظة مواجهته مع الكويت والتي أعطت أملا لمتابعيه بالعودة إلى دوري الدرجة الممتازة في الموسم المقبل بعد أداء جيد واعتماد كبير للجهاز الفني على العناصر الشابة ولكن الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى رسميا يستوجب اتخاذ قرارات حاسمة من مجلس إدارة النادي والوقوف مع الجهازين الإداري والفني لوضع النقاط على الحروف وإيجاد مكامن الخلل.

القرين خلصها

كان القلق والتوتر يسودان أجواء الفريق قبل مواجهته الصعبة مع السالمية والتي كسبها بصعوبة بالغة وبنتيجة 28-27 بعد تأخره في الشوط الأول بنتيجة 17 - 11 ونجح القرين في حجز احدى بطاقات التأهل الخمسة إلى الدوري الممتاز، وأعفى مدرب الفريق محمد عبدالمعطي نفسه من الدخول في حسبة معقدة بمعية الفحيحيل والصليبخات وانتظار نتائجهم في المباريات المتبقية، وكان عبدالعزيز يالوس نجم المباراة في الشق الدفاعي واستغلال الهجمات العكسية.

الكويت خطف الصدارة

اما فيما يتعلق بصدارة الترتيب العام فميزتها تعود إلى نقاط الأسبقية الثلاث والتي يتحصل عليها صاحب المركز الأول كنوع من المكافأة في الدوري الممتاز، بينما يتحصل الوصيف على نقطتين وصاحب المركز الثالث على نقطة، ونجح الكويت في بسط سيطرته ومواصلة سلسلة انتصاراته منذ 4 مواسم حتى الجولة الماضية واعتلاء صدارة الترتيب العام بفارق نقطة عن السالمية ذي الـ 23 نقطة مستغلا خسارته الوحيدة أمام القرين.

البرتقالي ناجح

أما كاظمة فقد أثبت جهازه الفني بقيادة المدرب الوطني خلدون الخشتي أحقيته بحصد البطاقة الثالثة المؤهلة الى الدوري الممتاز عبر سلسلة من الأداء القوي والاستقرار الفني لدى اللاعبين وعلى الرغم من غياب حارس مرماه الأساسي عبدالعزيز الظفيري الا ان روح الجماعة تجلت في الأداء ليتفوق في أهم مبارياته بمرحلة الدمج أمام الصليبخات.

خيطان والفوز الأول

كما شهدت الجولة صحوة متأخرة لخيطان والذي حصد أول نقطتين بمرحلة الدمج على حساب الجهراء وتألق لاعباه إبراهيم البلوشي وعبدالعزيز جاسم إلى جانب مشاري بوغيث وجاسم البرك والحسن علي، وعلى الرغم من نقص بعض اللاعبين الأساسيين تمكن الفريق من تتويج جهوده بفوز مستحق على الجهراء يصنف من النتائج المعنوية والتي ترفع الفريق إلى حالة ذهنية افضل تمهيدا للمشاركة بدوري الدرجة الأولى.



HARD LUCK الإسعافات الطبية وصلت متأخرة لحارس الصليبخات خالد مدوه وكان من الممكن أن تحدث مضاعفات لولا العناية الإلهية.



GOOD LUCK تجديد ديكور المنصة الرئيسية في صالة الشهيد وأيضا تجديد طاولة التحكيم.

أفضل دفاع

الكويت عليه 244 هدفاً

أفضل هجوم

الكويت له 430 هدفاً

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تختص هذه الفقرة بتغريدات المتابعين لكرة اليد ونظرتهم الفنية، والتي ستنشرها لكم «الأنباء» أسبوعيا بعد كل جولة حرصا منها على تفعيل دور متابعي اللعبة.









