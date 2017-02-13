تزامنا مع احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية، واصل المنتخب الوطني للدراجات المائية المشكل من النادي البحري الرياضي، مشوار تألقه وحضوره القوي والمشرف في بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية، من خلال فوزه بثلاث كؤوس في الجولة الثالثة من البطولة، التي نظمها نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، في بحيرة الممزر، بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي للرياضات البحرية، وبمشاركة 70 متسابقا مثلوا الكويت والإمارات وقطر والسعودية، والولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وإيطاليا، وروسيا، والتشيك، وإسبانيا، وفرنسا، والمجر، وپولندا، والدنمارك، والنمسا.

واستطاع البطل العالمي وحامل اللقب محمد بوربيع، استكمال منافسته الشديدة على صدارة الترتيب العام مع البطل العالمي المجري جورجي كازا، محققا في السباق كأس المركز الثاني في فئة الجالس معدل GP لكبار المحترفين، فيما استطاع المصنف العالمي زيد الزيدي تحقيق كأس المركز الأول في فئة الستوك للمبتدئين، واستطاع المتألق سالم المطوع تحقيق كأس المركز الثاني في فئة الواقف إكسبيرت، فيما جاءت نتائج بقية متسابقي المنتخب بتحقيق المركز الرابع للبطل العالمي محمد جاسم الباز في فئة الجالس معدل GP لكبار المحترفين، وكذلك البطل العالمي نواف الفرحان في فئة البرو سكي لكبار المحترفين، وحصد الترتيب الخامس كل من البطل العالمي عبدالرحمن غازي العمر في فئة الستوك للمحترفين، والبطل الواعد بدر الشطي في فئة الواقف للناشئين.