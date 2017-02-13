حدد القائمون على مراكز التدريب الرياضي المشترك موعد اقامة الحفل الختامي للموسم الحالي في الاسبوع الأول من شهر مارس المقبل، على أن يتواصل العمل من أجل التجهيز لهذا المهرجان ليخرج بالشكل الذي يليق بالجهود التي بذلت فيه طوال الأشهر الماضية ابتداء من اكتوبر.

وبين مدير المشروع محمود ابل، في الاجتماع الذي عقده مع الأجهزة الادارية والفنية من المسؤولين بالمراكز والمدربين والمدربات وحضره الموجه العام للتربية البدنية الاستاذ احمد الفايز والموجه الفني فرج عبدالمقصود وحسين علوان والاستاذ خالد نجم، أن الجميع حريص على أن يخرج الحفل الختامي الذي سيقام في ستاد جابر بالصورة المأمولة كونه يحظى باهتمام ودعم كبير من قبل مدير عام الهيئة الشيخ احمد المنصور ونائبه د.حمود فليطح وكذلك حرص وسائل الاعلام على تغطية هذا الحفل.

وأشاد ابل بدور جميع المشاركين في هذا المشروع المهم والذي ساهم هذا الموسم بإخراج كوكبة مميزة من اللاعبين المميزين وعددهم يقارب 300 لاعب تم تسجيلهم ضمن صفوف الأندية من اصل 1000 لاعب تم تدريبهم على ان يتم تسجيلهم مستقبلا لإتمام السن القانونية للتسجيل والذين بطبيعة الحال ستستفيد منهم الأندية المحلية بكافة الالعاب ومن ثم خدمة الرياضة الكويتية على مستوى عال في المستقبل البعيد.

واوضح ابل ان القائمين على المشروع قاموا بدراسة سلبيات وايجابيات ما تم القيام به خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى وهي: اكتوبر، نوفمبر وديسمبر، وذلك لتحسين مستوى العمل بشكل أكبر خلال الفترة الثانية التي بدأت مطلع الشهر الجاري عقب الاجازة التي تم منحها للطلبة خلال يناير الماضي.