أكد رئيس ادارة الفتوى والتشريع الكويتية المستشار صلاح المسعد حرص الادارة على الذود عن المال العام والدفاع عن الخزانة العامة والتصدى للدعاوى التي ترفع على الدولة «بكل مهنية» وفقا للاختصاصات المنوطة بها في الدستور وقانون انشائها.

وقال المسعد لـ «كونا» امس ان الادارة «تصدت» للدعاوى المقامة من بعض الاندية ضد الهيئة العامة للرياضة لسداد ما قيمته 1.290 مليون دينار كويتي عن عقد الاحتراف الجزئي الرياضي الذي رفضته محكمة التمييز الاربعاء الماضي.

وأوضح ان الفتوى والتشريع «تصدت لهذه المطالبات بجميع درجات التقاضي وصولا الى حكم محكمة التمييز الذي جاء عنوانا للحقيقة بعدم احقية الاندية الرياضية بمبالغ الاحتراف الجزئي الرياضي الا بعد اعتماد عقد الاحتراف من قبل الاتحاد والهيئة وفقا للميزانية المعتمدة لهذا الغرض».