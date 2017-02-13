حصد المتسابقون الكويتيون مراكز متقدمة في رالي (أم القيوين) الذي اختتم منافساته في صحراء إمارة (أم القيوين) بالإمارات العربية المتحدة.

وظفر متسابقونا بثلاثة كؤوس على صعيد منافسات السيارات والدراجات الدفع الرباعي في هذه البطولة التي تعتبر الأقوى في مجال الراليات الصحراوية على مستوى المنطقة وتشارك فيها نخبة من أفضل المتسابقين من أصحاب الخبرة الكبيرة والباع الطويل.

ففي فئة السيارات (تي.تو) حقق المتسابق القطري محمد المير المركز الأول بينما حقق زميله السعودي أحمد المالكي المركز الثاني وجاء الكويتي عبدالعزيز الظفيري في المركز الثالث.

أما على صعيد منافسات الدراجات الدفع الرباعي فئة (يو تي في نو تيربو) حل الإماراتي إبراهيم زرعه المركز الأول في حين جاء الكويتي عبدالعزيز الشطي في المركز الثاني والإماراتي عبدالله الشامسي في المركز الثالث أما في فئة (يو تي في تيربو) جاء القطري خالد المهندي بالمركز الأول بينما جاء الكويتي مناف عابدين في المركز الثاني.