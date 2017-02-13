تختتم في الـ 9 من مساء اليوم بطولة الجالية السورية الثانية لكرة القدم في الكويت تحت رعاية رجل الأعمال السوري حسين الثلج.

وتقام منافسات البطولة على ملاعب الهيئة العامة للرياضة في مشرف.

ويسبق المباراة النهائية مباراتا الدور نصف النهائي في الـ 8 مساء، حيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى منتخب الجالية السورية مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية نسور قاسيون، فيما يواجه متصدر المجموعة الثانية نسور الشعيطات الثاني بالمجموعة الأولى شباب هجين.

وقامت اللجنة المنظمة بدعوة عدد من الشخصيات الاجتماعية والرياضية في الكويت وعدد من المسؤولين في السفارة السورية وإعلاميين سوريين مقيمين وكويتيين وذلك لتغطية الحدث، كما سيدير المباراة النهائية الحكم الدولي المعتزل ناصر العنزي.

من جهته، أكد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أحمد الدللي التزام الفرق بقرارات اللجنة والحكام ما ساهم كثيرا في إنجاح الدورة، مشيرا إلى أن احتجاجات الفرق على بعض القرارات حق مشروع لكن وفق الأطر القانونية والأخلاق الرياضية والتي من اجلها أقيمت الدورة في جو أخوي بين الأشقاء السوريين.

وشكر الدللي راعي البطولة حسين الثلج الذي قدم الكثير لأبناء الجالية من خلال الدعم المادي والمعنوي، مشيدا بدور الهيئة على توفيرها ملعب مشرف والذي يعتبر من أفضل الملاعب في الوقت الحالي، مثنيا ايضا، على أداء الحكام وجميع العاملين بالبطولة وكذلك نائب رئيس اللجنة المنظمة معن مقلد ورئيس اللجنة الفنية للبطولة عامر جديد ورئيس لجنة الحكام سمير بوسعد.

وطالب الدللي الفرق المشاركة بضرورة الالتزام بالزي الموحد وعدم مخالفة أي شرط من شروط اللجنة المنظمة حتى لا يتخذ إجراء بحق اللاعب أوالفريق المخالف قبل المباراة النهائية، داعيا الجمهور المميز للبطولة إلى التشجيع الحضاري والذي يساهم في إظهار البطولة بشكل مميز.