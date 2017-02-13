ينطلق في الساعة الثانية من ظهر اليوم المهرجان السنوي للموروث الشعبي لمكرمة صاحب السمو لسباقات الخيل ويستمر على مدى يومين متتاليين.

ويشهد المهرجان منافسة 224 جوادا وفرسا من كل أقطاب الفروسية بمشاركة فروسيات محافظات الفروانية والجهراء والأحمدي بالإضافة الى نادي الصيد والفروسية، بحيث يكون لكل محافظة شوطان وشوطان آخران للمسيلة وشوط للأفراس وشوط للإنتاج المحلي الى جانب شوطين للخيل العربية.

ويتنافس في اليوم الأول 99 جوادا وفرسا موزعة على ثمانية أشواط، يشارك في الشوط الاول منها 13 متنافسا فئة مختلط عربي في الساعة الثانية ظهرا لقطع مسافة 1600 ميل، ويتنافس في الشوط الثاني 8 وتبدأ انطلاقته في الساعة الثانية والنصف ظهرا لجياد فئة مختلط نتاج لقطع مسافة 1600 متر، فيما يتنافس في الشوط الثالث المخصص لجياد مختلط فروسية الجهراء والذي تبدأ انطلاقته في الساعة الثالثة عصرا 10 جياد لقطع مسافة 1400 متر، ويتنافس في الشوط الرابع المخصص لجياد مختلط فروسية الجهراء الذي تبدأ انطلاقته في الساعة الثالثة والنصف 14 جوادا لقطع مسافة 1400 متر، كما يتنافس في الشوط الخامس الذي تبدأ انطلاقته في الساعة الرابعة عصرا والمخصص لجياد مختلط الاحمدي 8 جياد لقطع مسافة 2000 متر، ويتنافس في الشوط السادس الذي تبدأ انطلاقته في الساعة الرابعة والنصف عصرا والمخصص لقطع مسافة 1800 متر مختلط 16 متنافسا، إضافة الى تنافس 20 جوادا في الشوط السابع الذي تبدأ انطلاقته في الساعة الخامسة عصرا لقطع مسافة الف متر لجياد المختلط، ويتنافس في الشوط الثامن والاخير لليوم الاول والذي تبدأ انطلاقته في الساعة الخامسة والنصف مساء والمخصص لجياد مختلط المسيلة لقطع مسافة 2200 متر.

وفي اليوم الثاني يتنافس 125 جوادا وفرسا موزعة على ثمانية أشواط يشارك في الشوط الاول منها الذي تبدأ انطلاقته في الساعة الثانية ظهرا والمخصص لمختلط أفراس 20 متسابقا لقطع مسافة 1800 متر، كما يتنافس في الشوط الثاني الذي تبدأ انطلاقته في الساعة الثانية والنصف ظهرا والمخصص لمختلط للثنايا 14 متسابقا لقطع مسافة 1600 متر، ويتنافس في الشوط الثالث المخصص لمختلط فروسية الجهراء الذي ستبدأ انطلاقته في الساعة الثالثة عصرا 15 جوادا وفرسا لقطع مسافة 2000 متر، فيما يتنافس في الشوط الرابع الذي تبدأ انطلاقته في الساعة الثالثة والنصف والمخصص لمختلط فروسية الفروانية 17 جوادا وفرسا لقطع مسافة 2000 متر، ويتنافس في الشوط الخامس الذي تبدأ انطلاقته في الساعة الرابعة عصرا والمخصص لمختلط فروسية الأحمدي 14 جوادا وفرسا لقطع مسافة 1400 متر، ويتنافس في الشوط السادس ايضا الذي تبدأ انطلاقته في الساعة الرابعة والنصف عصرا المخصص لفئة مختلط 13 متنافسا لقطع مسافة 1400 متر، كما يتنافس في الشوط السابع المخصص لفئة المختلط الذي تبدأ انطلاقته في تمام الساعة الخامسة عصرا 12 متسابقا لقطع مسافة 1200 متر، ويتنافس في الشوط الثامن الذي يعد أطول أشواط السباق لقطع مسافة 2200 متر الذي تبدأ انطلاقته في الساعة الخامسة والنصف والمخصص لفئة المختلط 20 جوادا وفرسا.