عبدالعزيز جاسم

يبدو أن الأمور تسير على خير ما يرام في البيت القدساوي قبل موقعة الكويت في الدور نصف النهائي لكأس سمو الأمير الأربعاء المقبل بعدما أعلن المنسق الإعلامي للفريق زياد الشطي عودة المدافعين الخبرة مساعد ندا وعامر المعتوق لتكتمل صفوف الأصفر خصوصا بعد عودة نجم الفريق بدر المطوع من رحلة العمل التي كانت سببا في غيابه عن مباراة خيطان في ختام دور المجموعات والتي حسمت صدارة المجموعة الأولى للقادسية بعد الفوز بهدف دون رد وخسارة شريك الصدارة السابق التضامن من خيطان بالنتيجة نفسها الذي سيواجه كاظمة في نصف النهائي الخميس المقبل.

ومن الواضح أن الأصفر سيسعى إلى كسر خسارته للألقاب على يد الأبيض من خلال إخراجه منافسه في نصف النهائي، حيث خسر القادسية نهائي كأس السوبر ونهائي كأس سمو ولي العهد بالطريقة نفسها بركلات الترجيح، لذا سيحاول أن ينهي الأمور من خلال الوقت الأصلي إذا تمكن من ذلك لكنه يعلم في الوقت نفسه أن منافسه يطمح لتحقيق الرباعية هذا الموسم بسبب اكتمال صفوفه ووجود محترفين يدعمونه على مستوى عال.

إلى ذلك، من المقرر أن يغادر لاعب وسط القادسية أحمد الزنكي إلى اسبانيا 20 الشهر الجاري، وذلك لإطلاع طبييه المعالج على آخر تطورات إعادة تأهيله وعلى إثرها سيسمح له بالمشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية بشكل رسمي.