أحمد السلامي

أكد عضو مجلس إدارة اللجنة المعينة لإدارة اتحاد كرة القدم ورئيس لجنة المسابقات د.حامد الشيباني أن القرعة التي أجريت الجمعة الماضية لتحديد موعد إقامة مباريات دور الأربعة تمت بحضور مديري الفرق الذين قاموا بالمشاركة في السحب وذلك لتطبيق مبدأ تكافئ الفرص وقد تمت القرعة بحضور المعنيين في الأمر وبوجود عدد من رجال الإعلام والصحافة.

وقال: كذلك تمت الموافقة على طلب مديري الفرق بتعديل مواعيد المباراتين حيث تم اعتماد الموعد الجديد الذي ستقام فيه المباراتان وهو في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء، حيث ستقام المباراة الأولى بين كاظمة والتضامن فيما تقام في اليوم التالي مباراة الكويت والقادسية.

وأضاف: نتمنى من الفرق التي بلغت دور الأربعة أن تدخل منافسات المباريات وهي في أفضل حالة فنية وباستعداد كامل لضمان تقديم أفضل العروض الفنية، كما نتمنى أن يتم إبعاد اللاعبين عن التوتر والشد العصبي والدخول في أجواء المباراة وهم بحالة نفسية جيدة حتى يتمكنوا من تقديم أفضل ما يمتلكونه من مستويات فنية بهدوء ودون شد عصبي، مشيرا إلى أن لجنة المسابقات بالتعاون مع إدارة المنشآت والصيانة في الهيئة العامة للرياضة تعملان من أجل تهيئة وتجهيز ستادي الصداقة والسلام والكويت لاحتضان المباراتين بأفضل حالة ممكنة وهو تعاون جاء ثمرة تضافر الجهود ودعم مباشر من نائب المدير العام للمنشآت والصيانة الشيخ حمود المبارك الذي لا يتوانى في تلبية طلباتنا وتنفيذها على وجه السرعة.