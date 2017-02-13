تصدر منتخبنا للمدارس مجموعته الثالثة في بطولة كأس ج العالمية الثالثة لمنتخبات المدارس بعد أن تمكن من التغلب على المنتحب الروسي بثلاثية دون رد، ليتمكن أزرق المدارس من تحقيق العلامة الكاملة بـ 12 نقطة بعد أن تمكن من الفوز على جميع منتخبات مجموعته البرازيل ثم تشيلي وبعدها السودان وأخيرا روسيا، وتقام منافسات البطولة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 20 منتخبا من مختلف بلدان العالم.

وتمكن من تسجيل أهداف منتخبنا سعود قاسم وعبد الرحمن الخضر وسعود الصالح.

وسيلتقي أزرق المدارس صباح اليوم في الدور ربع النهائي مع ثاني المجموعة الأولى والتي تضم منتخبات البحرين وعمان والإمارات.