أحمد السلامي

أكد المدرب التونسي حاتم المؤدب أنه يعمل وفق خطة متكاملة من أجل تطوير مستوى أداء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل، وذلك عبر تهيئتهم فنيا وبدنيا وذهنيا ليكونوا قادرين على المشاركة بصورة إيجابية لمنافسات بطولة الدوري.

وقال: مجلس إدارة النادي قام مشكورا بتدعيم خطوط الفريق بعدد من المحترفين الأجانب بهدف تطوير مستواه فنيا والمساهمة بشكل فعال في تحقيق الأهداف المرجوة وهي البقاء في دوري الأضواء وضمان عدم الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى في منافسات الموسم القادم.

وأضاف: عملنا خلال الفترة السابقة وتحديدا في منافسات بطولة كأس الأمير على إشراك المحترفين وتدعيم خطوط الفريق بخدماتهم بهدف منحهم فرصة للانسجام مع بقية اللاعبين، ناهيك عن الدفع بعدد من لاعبي تحت 19 سنة إلى صفوف الفريق الأول ومنهم سعد عايض وعبدالرحمن الحربي وهما من العناصر الواعدة التي نتوقع لها مستقبلا في الفريق.

واستطرد المؤدب في حديثه مؤكدا ان فريقه يضم عناصر شابة واعدة بدأت تكتسب الخبرة وتتطور بصورة تدريجية وفق الخطة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة وسيتم حصد ثمار هذا العمل خلال منافسات الموسم، حيث لمسنا تطورا ملحوظا على مستوى أداء الفريق الذي يصعد بصورة تدريجية وهو مؤشر إيجابي على تحقيق ما نتطلع إليه.

ولفت إلى أن الإدارة تفاوض عددا من الأندية المحلية لإقامة مباراة ودية قبل نهاية الأسبوع الجاري وتحديدا الفرق التي لم يحالفها الحظ في إكمال مشوارها بمنافسات بطولة كأس الأمير، حيث ستكون فرصة لإعداد وتجهيز اللاعبين قبل استئناف منافسات بطولة الدوري التي نعمل بكل جهدنا في سبيل الظهور بمستوى يرتقي إلى مستوى التطلعات.