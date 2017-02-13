خيطان يلتقي التضامن وكاظمة يواجه الشباب

يعقوب العوضي

تقام اليوم ثلاث مباريات في إطار الجولة الرابعة عشرة من دوري دمج اليد، حيث يلتقي خيطان (نقطتين) التضامن (دون رصيد)، ويلعب الجهراء (9 نقاط) مع برقان (16 نقطة)، وأخيرا يتواجه الشباب (4 نقاط) مع كاظمة (20 نقطة).

وفي اللقاء الأول خسر الطرفان فرصة التأهل إلى دوري الأضواء، وتعتبر المواجهة تحصيل حاصل وإعدادا لدوري الدرجة الأولى، بينما في المباراة الثانية يطمح الجهراء إلى تحقيق فوز معنوي ويستعد بصورة جيدة للدرجة الأولى أيضا، فيما يسعى برقان إلى الوصول إلى النقطة الـ 18 لتعزيز موقفه في الترتيب العام وحجز بطاقة التأهل الخامسة.

وفي المباراة الأخيرة يدخل الشباب مواجهة البرتقالي من أجل تجهيز وإعادة بناء الفريق بعد المستوى المتواضع الذي ظهر به، فيما ينظر كاظمة إلى اللقاء لتحسين ترتيبه وتعزيز قبضته على المركز الثالث للحصول على نقاط الأسبقية.