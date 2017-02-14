أحمد السلامي

اعتمدت اللجنة المعينة لإدارة شؤون اتحاد كرة القدم المقترح المقدم من عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المسابقات د.حامد الشيباني والذي يقضي بتشكيل لجنة لاختيار اللاعب المميز في مباريات كأس الأمير المتبقية التي ستجمع القادسية مع الكويت وكاظمة والتضامن وتم رصد مكافأة مالية قدرها 500 دينار لكل لاعب يتم اختياره من قبل اللجنة المكلفة بالاختيار، بحيث يتم التصويت على اللاعب وفق معايير فنية وإدارية محددة مكونة من 10 نقاط.

وتم اعتماد أسماء أعضاء اللجنة الفنية لمباراة القادسية والكويت والمكونة من د.طارق الجلاهمة وعبدالعزيز حمادة وماهر الشمري، أما لقاء كاظمة والتضامن فقد تم تكليف

د. أحمد عبدالحميد وعقيل مهنا وأنور بوطيبان لاختيار اللاعب المميز في المباراة، بينما تم اختيار محمد إبراهيم ومحمد دهيليس وأنور يعقوب لاختيار اللاعب المميز في نهائي كأس الأمير.

وكانت لجنة التسويق في الاتحاد برئاسة عضو مجلس الإدارة سلامة العنزي ونائبه عبدالله الجيران دخلا في مفاوضات رسمية مع الرئيس التنفيذي لشركة VIVA للاتصالات سلمان البدران الذي أبدى موافقة مباشرة على رعاية وتكريم اللاعبين المميزين الذين يقع عليهم الاختيار من قبل اللجنة الفنية التي تم تشكيلها لاختيارهم.