يحيى حميدان

يواصل فريق الكرة بنادي التضامن استعداداته لخوض المباراة المصيرية أمام كاظمة، مساء بعد غد الخميس في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمير، وسط اكتمال في الصفوف عقب عودة اللاعبين يعقوب الطراروة واحمد الصقر.

وفتحت ادارة النادي الباب بصفة يومية لحضور عشاق النادي للتدريبات كنوع من التحفيز للاعبين قبل هذه المباراة المهمة والتي ستكون بوابة لعودة «أبناء الفروانية» للمباريات النهائية بعد غياب طويل.

من جهته، قال مدرب الحراس بالتضامن سمير دشتي ان المعنويات مرتفعة في الوقت الحالي قبل لقاء «البرتقالي» والذي بلا شك سيكون صعبا أمام منافس محترم ويمتلك مجموعة ممتازة من اللاعبين.

واضاف: «ولكن يمتلك التضامن هو الآخر لاعبين مميزين ولديهم الحافز لتجاوز عقبة كاظمة، والتضامن حاليا يمتلك صفين من اللاعبين وبامكانهم اسعاد محبي الفريق اذا ما حالفنا التوفيق».

وبين دشتي أن التضامن محظوظ بسبب تواجد 3 حراس مميزين، وهم: صالح مهدي وحمد بدير ووليد الرشيدي الذي يشارك اساسيا في المباريات الأخيرة، منوها الى أن الفرصة ستكون متاحة لهم للعب عدد كاف من المباريات هذا الموسم الذي يعد طويلا وعليه أي فريق يمتلك طموحات كبيرة يحتاج تواجد أكثر من حارس مميز في قائمته.

وأكد مدرب حراس التضامن أنه وادارة النادي على اتفاق حول عدم الاستغناء أو اعارة أي حارس من الحراس الثلاثة لأي ناد آخر وذلك لان الفريق بحاجتهم، منوها الى أن أحد الحراس تلقى عرضا مغريا من ناد كبير خلال الشهر الماضي ولكنه فضل رفض العرض لحاجة التضامن لخدماته.

وتمنى دشتي أن يحالف التوفيق التضامن في لقائه أمام كاظمة، وشكر ادارة النادي على اهتمامها بالفريق وحضورها الدائم للتدريبات والمباريات، وكذلك الشكر موصول الى الجهازين الاداري والفني للفريق والذين يعملون بجد واجتهاد في سبيل عودة «العنيد» الى الواجهة.