بلغ منتخبنا للمدارس الدور نصف النهائي في بطولة كأس ج العالمية الثالثة لمنتخبات المدارس بعد أن تمكن من التغلب على المنتحب الإماراتي 2-1 في ربع النهائي، سجل لمنتخبنا عبدالرحمن الخضر وسعود قاسم، وتقام منافسات البطولة في العاصمة القطرية الدوحة.

وسيلتقي أزرق المدارس صباح اليوم في الدور نصف النهائي مع المنتخب الفرنسي الذي اجتاز فلسطين بركلات الترجيح (5-4).

كما تأهل المنتخب المغربي لذات الدور بعد فوزه على تونس برباعية دون رد ليواجه المنتخب البحريني الذي تغلب على البرازيل بهدف دون رد.

فلاح: مواجهة صعبة

أشاد مدرب منتخبنا علي فلاح بالمستوى الذي قدمه اللاعبون خلال مباراة الأمس امام المنتخب الإماراتي وتأهله لمواجهة المنتخب الفرنسي في نصف نهائي البطولة وقال: المباراة كانت صعبة للغاية خاصة أن الفريق الإماراتي من الفرق الممتازة ويعد من أقوى الفرق في البطولة ويقدم كرة قدم جيدة ومتطور أداءه من مباراة إلى الأخرى.

وأضاف قائلا: اللاعبون طبقوا 70% من التعليمات التي شرحناها لهم قبل المباراة ونجحوا في مجاراة المنتخب الإماراتي واللعب على نقاط القوة والضعف وتحقيق الفوز وهو ما نسعى اليه خصوصا ان الأدوار النهائية لا يوجد خلالها فرصة للتعويض.

وعن قدرة الفريق على الفوز باللقب قال: لا أريد أن أضع اللاعبين تحت ضغوطات فنحن نركز على كل مباراة لوحدها وان شاء الله نتخطى المنتخب الفرنسي في نصف النهائي ومن ثم التفكير في المباراة النهائية.