أحمد السلامي

أكد مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم ناصر العمران استمرار فريقه في الإعداد والتجهيز لمواجهة التضامن في المباراة القادمة ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس سمو الأمير وذلك عبر مواصلة التدريبات اليومية بصورة منتظمة وبهدف إعداد وتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا، إضافة إلى تجهيزهم من الناحية الذهنية وإبعادهم عن الضغوطات ليدخلوا المباراة بحالة جيدة ويكونوا قادرين على العطاء حيث إن الهدف المراد تحقيقه هو الوصول إلى نهائي الكأس.

وقال: فريقنا مكتمل الصفوف ولا يعاني من إصابات أو غيابات وهذا ما يجعلنا نشعر بالراحة ويتيح لنا كجهاز فني أن نعمل على وضع الخطة المناسبة التي نحتاج إلى تطبيقها فعليا خلال شوطي المباراة، مشيرا إلى أنهم يعملون حاليا على مراجعة المباريات الأخيرة لفريق نادي التضامن ويدرسون مواقع القوة والضعف والثغرات الموجودة لاستغلالها في وضع الخطة التي سيتم اعتمادها مع التشكيلة المثالية.

ولفت العمران إلى أن التدريبات الأخيرة شهدت عودة اللاعب المصاب محمد الهدهود الذي كان يعاني من إصابة سابقة جعلته خارج حسابات الفريق بصورة مؤقتة قبل أن يعود بشكل متكامل، وقد فضل الجهاز الفني أن يجلسه في دكة البدلاء خلال المباراة الأخيرة بهدف المحافظة عليه وتجهيزه للقاء القادم.

وأضاف: عملنا بعد التأهل إلى دور نصف النهائي على منح اللاعبين فترة راحة لمدة 72 ساعة تم بعدها استئناف التدريبات التي تركزت على رفع معدل اللياقة البدنية والإعداد الذهني وهو ما انعكس بصورة إيجابية على الفريق بشكل كامل، حيث ان الفترة الحالية يحتاج اللاعبون فيها إلى رفع معدل تركيزهم وأن يتم إبعادهم عن أي ضغوط نفسية ليكونوا قادرين على العطاء فعليا والاستفادة من قدراتهم داخل المستطيل الأخضر.

وأشار العمران إلى أن الجهاز الإداري والفني واللاعبين بنادي كاظمة يقدرون فريق التضامن باعتباره فريقا منافسا ويمتلك عناصر واعدة مطعمة بمجموعة من المحترفين المميزين واللاعبين ذوي الخبرة وهو ما أوجد توليفة متكاملة لا يمكن الاستهانة بهم، وهذا ما سيجعل للمباراة رونقها ومكانتها وهو ما يعني أن المباراة ستشهد منافسة فنية ممتعة وهذا ما نعمل من أجله.

وختم حديثه قائلا: نحن نعمل ونجتهد ولكل مجتهد نصيب، ونتلقى الدعم المادي والمعنوي الكبير من قبل مجلس إدارة نادي كاظمة برئاسة أسعد البنوان وبقية زملائه الأعضاء الذين يساهمون بشكل كبير في تحفيز اللاعبين من الناحية المعنوية ليكونوا قادرين على العطاء في المباراة القادمة بهدف حجز بطاقة المباراة النهائية.