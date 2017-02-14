مبارك الخالدي

يكثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت استعداداته لمواجهة القادسية غدا الأربعاء ضمن الدور النصف النهائي لبطولة كأس الأمير، ويأتي خيار الجهازين الإداري والفني بالتركيز على النواحي المعنوية بعد النجاح الكبير لهذا النهج والذي تم اعتماده قبل مباراة السالمية الحاسمة والتي انتهت بفوز عريض للأبيض ٤-٠.

وذكرت مصادر لـ «الأنباء» أن الجهاز الإداري أوصل رسالة واضحة للاعبين بضرورة نسيان نشوة التأهل إلى الدور نصف النهائي مع استمرار منح الحوافز في حال تجاوز القادسية وبلوغ المباراة النهائية.

وفي سياق متصل، واصل الأبيض تدريباته بحضور كافة اللاعبين وذلك بقيادة المدرب محمد عبدالله وحضور رئيس مجلس إدارة النادي عبدالعزيز المرزوق الذي تابع جزءا من الحصة التدريبية إلى جوار أعضاء الجهاز الإداري وتواجد عدد من جماهير الفريق كما تواجد مع اللاعبين كل من فهد العنزي وطلال جازع واحمد حزام وهم الذين خضعوا لكشف طبي اشرف عليه د.عذبي الشمري رئيس الجهاز الطبي علما بأن المدرب عبدالله أوصى بعدم دخول اللاعبين التدريب الجماعي ما لم يتم تعافيهم تماما، على ان توضع مشاركتهم في المباراة المرتقبة ضمن الحسابات الفنية المدرجة في حال سمح الجهاز الطبي بذلك.