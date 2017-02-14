عبدالعزيز جاسم

دخلت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم في القادسية مرحلة التركيز، خصوصا بعد دخول جميع اللاعبين في تدريبات الأمس باستثناء المحترف الأردني شريف النوايشة الذي ما زال موجودا في بلاده لإنهاء إجراءات الإقامة والمتوقع الانتهاء منها خلال اليومين المقبلين ويبدو ان تأخره في الوصول وعدم التحاقه بالتدريبات قد وضعه خارج حسابات المدرب الكرواتي داليبور ستاركفيتس الذي من الآن بات يوضح على قائمة الـ 20 لاعبا التي سيختارها لمواجهة الكويت غدا في نصف نهائي كأس سمو الأمير.

كما كان واضحا ارتياح الجهازين الإداري والفني في التدريبات بسبب تواجد جميع اللاعبين في التدريبات وظهورهم بروح قتالية كبيرة خلال التدريبات والتقسيمة التي يتبعها المدرب من أجل تحديد قائمة الـ 11 لاعبا الذين سيبدأ بهم في المواجهة المرتقبة.