الشركة تؤمن بأهمية المشاركة الإيجابية بين القطاعين الخاص والحكومي

شاركت Ooredoo، أسرع شبكة في الكويت، في رعاية بطولة الفروسية المقامة ضمن مهرجان هلا فبراير 2017، والتي أقيمت يومي 10 و11 الجاري بالتعاون مع اللجنة المنظمة لمهرجان هلا فبراير بالإضافة إلى مركز الكويت للفروسية.

وأعلنت Ooredoo الكويت في وقت سابق رعايتها للبطولة، وذلك للعام التالي على التوالي، والتي تعد من أهم الأحداث من ضمن فعاليات هلا فبراير.

حضر ممثلا عن Ooredoo الكويت كل من المدير العام والرئيس التنفيذي الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني ومدير أول قسم الاتصال المؤسسي مجبل الأيوب ومدير أول الرعايات والمسؤولية الاجتماعية والتواصل الاجتماعي يوسف الشلال، إضافة إلى فريق عمل قسم الاتصال المؤسسي في الشركة.

وقام الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني بتكريم الفائزين في مسابقة المستوى المتقدم، والتي فاز بها الفارس علي الخرافي حاصلا على المركز الأول وعلى الجائزة الكبرى في المسابقة وهي سيارة كيا 2017، كما فاز بالمركز الثاني الفارس راكان الحساوي وفي المركز الثالث الفارس يوسف الصباح.

وأكدت Ooredoo الكويت في تصريح لها حول رعاية هذه الفعالية عن فخرها بالشراكة للعام الثاني على التوالي مع مهرجان هلا فبراير، الأكبر والأكثر جماهيرية في الكويت، لاسيما بطولة الفروسية التي تعد من أبرز فعاليات مهرجان هلا فبراير والتي تحظى باهتمام جماهيري مميز، وصرحت بأن رعايتها لهذه الفعالية نابعة من اهتمامها بإثراء تجربة الشباب في مختلف المجالات، وهي مرتبطة بقيم الشركة الأساسية المبنية على الاهتمام والتواصل والتحدي.

تعد بطولة الفروسية من أكبر فعاليات مهرجان هلا فبراير 2017 والذي تضمن باقة من الفعاليات التي اجتذبت المواطنين والوافدين على حد سواء من كافة الفئات العمرية، حيث تضمن المهرجان مخيما وكرنفالا بأجواء احتفالية، بالإضافة الى العديد من الفعاليات الأخرى.

تنبع رعاية Ooredoo للمهرجان من إيمانها بأهمية المشاركة الإيجابية بين القطاعين الخاص والحكومي في كافة الأحداث الوطنية التي تجمع مواطنين الكويت، وتنشر الأجواء الاحتفالية بالأعياد الوطنية.