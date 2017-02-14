يعقوب العوضي

يلتقي حامل اللقب كاظمة مع الكويت مساء اليوم على صالة فجحان هلال المطيري بنادي القادسية وذلك في اللقاء النهائي للنسخة الـ 51 من بطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة، بينما يسبقهما لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بين قطبي الكرة الكويتية القادسية مع العربي على نفس الصالة.

وبالعودة الى مجريات البطولة ومسار الابيض فقد تصدر الكويت الدوري واستمر في أدائه الثابت وصولا الى المربع الذهبي والذي عبره من بوابة العربي، فيما جاء طريق كاظمة عبر احتلاله وصافة الترتيب العام لحين تأهله الى المربع الذهبي وإقصائه للقادسية في الدور النصف نهائي.

استعدادات الفريقين

جاءت استعدادات الكويت بقيادة المدرب خالد بلعيد التونسي عبر المعسكر التدريبي في الدوحة حيث خاض الفريق ثلاث مباريات مع السد القطري ومباراتين مع العربي القطري، وركز الجهاز الفني على مضاعفة الجهود عبر التدريبات اليومية وشهدت التمارين حضورا جيدا من اللاعبين والتزاما منهم.

في المقابل، كانت تدريبات كاظمة عبر الاستعداد المحلي وتجهيز اللاعبين وركز المدرب الكسندر سنجيج على رفع معدل اللياقة البدنية ومعالجة بعض الاخطاء التي وقع فيها اللاعبون في القسم الاخير من البطولة.

وشهدت الحصص التدريبية الاخيرة للفريق عودة المصاب مساعد المجمد الذي انقطع عن التدريبات بداعي اصابة قديمة عاودته في الركبة.

من جانبه، اكد مشرف الطائرة في الكويت منصور الشمري أن فريقه جاهز لخوض المواجهة النهائية وان معنويات اللاعبين عالية وقال: لدينا القدرة على حصد ذهب البطولة والطموح والاصرار الكافيان لتحقيق الهدف.

القطان: الثالثة ثابتة

بدوره، قال صادق القطان مشرف كاظمة حامل اللقب مازال قادرا على المحافظة عليه وننوي الاحتفاظ بدرع الدوري للمرة الثالثة على التوالي فالثالثة ثابتة.