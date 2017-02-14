تنطلق بعد غد الخميس فعاليات بطولة الهيئة العامة للرياضة والتي ينظمها نادي الرماية خــلال الفــتــرة من 17 - 19 الشهر الجاري وتشمل منافسات البطولة رماية السكيت والتراب والدبل تراب ويشارك بها رماة النادي ورماة الحرس الوطني ورماة أكاديمية الشيخ سعد للرماية الاولمبية.
ومن جانبه، أكد أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية عبيد العصيمي الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة العامة للرياضة بقيادة المدير العام الشيخ احمد المنصور ونوابه برياضة الرماية وذلك من خلال توفير كافة الدعم للنادي لضمان النجاح وتشجيعا للرماة لمواصلة الانجازات على الأصعدة المحلية والإقليمية والقارية.