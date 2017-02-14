تنطلق مساء اليوم بطولة «كويت المحبة» لكرة القدم للأكاديميات برعاية الهيئة العامة للرياضة وبتنظيم من اكاديمية «التمت سوكر» وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل.ويشارك في البطولة 8 فرق في فئة مواليد 2005 ـ 2006 ومثلها في فئة منافسات مواليد 2007 ـ 2008 قسموا الى مجموعتين وذلك على ملاعب ساحة بيان، حيث تبدأ منافسات البطولة الساعة 4:30 عصر كل يوم. وقال مدير عام اكاديمية التمت سوكر ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة عبدالعزيز المنيع ان المنافسات ستشهد مشاركة 140 لاعبا يمثلون اكاديميات: فيوتشر، غولاسو، فالكونز، غلوري، سادان، بايرن ميونيخ، وسترايكرز، بالاضافة الى التمت سوكر.

وذكر ان فكرة هذه البطولة جاءت لتشجيع الصغار وصقل مهاراتهم في هذه المرحلة العمرية القابلة للتطور، وكذلك استغلال وقت الفراغ فيما يفيدهم. واضاف المنيع ان هذه البطولة ستكون مقدمة لإقامة بطولة اخرى بمشاركة فرق اوروبية خلال الفترة المقبلة.

وشكر المنيع دعم مدير عام الهيئة العامة للرياضة الشيخ احمد المنصور وجميع نوابه لهذه البطولة والتي من شأنها ان تخرج عددا من المواهب ليكونوا نواة لفرقنا المحلية في المستقبل.