أكد رئيس مجلس إدارة نادي السيارات والدراجات الآلية الشيخ أحمد الداود أن الإدارة الفنية بالنادي أجرت مسحا شاملا لكل المضامير والحلبات التي ستستضيف بطولة جابر الأحمد السنوية المفتوحة التي تنطلق في 16 الشهر الجاري.

وقال الداود لـ «كونا»: إنه تم التأكد من مطابقة كافة مسارات ومضامير حلبة جابر الأحمد الدولية التابعة للنادي والكائنة على الطريق الدائري السادس بمنطقة الضجيج مع شروط الأمن والسلامة المعتمدة دوليا وبذلك تكون هذه الحلبات جاهزة لاستضافة فعاليات البطولة.

وأوضح أن التحضيرات الخاصة باستضافة الوفود المشاركة علاوة على اللاعبين من دول مجلس التعاون الخليجي والجمهور تتم على أكمل وجه «وكما خططنا له» متوقعا حضور أعداد كبيرة من الشباب والعائلات لمتابعة فعاليات البطولة.

من جهة أخرى، أعلن رئيس النادي وصول الفريق الفرنسي العالمي المحترف الذي سيعرض مهاراته بالحركات الاستعراضية للدراجات النارية لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط لتمثل هذه الزيارة إضافة تزيد من التشويق والمتعة للجمهور.

وأشار إلى أن أعضاء الفريق قاموا بزيارة موقع الحلبة الذي سيقام عليه مهرجان الاستعراض للدراجات النارية وعقدوا اجتماعا مع الادارة الفنية لوضع الآلية التي سيعمل الفريق وفقها أيام العروض والتجهيزات اللازمة لهم لضمان توفير كل شروط الأمن والسلامة الخاصة باللاعبين والجمهور على حد سواء.

وذكر الداود أن فعاليات البطولة التي تستمر حتى 18 الجاري وفقا للجدول الزمني المعد لفعاليات البطولة وسيكون الجمهور على موعد مع العديد من المفاجآت التي أعدها المنظمون مشاركة للشعب بمناسبة الأعياد الوطنية.

يذكر أن باب الاشتراك بالسباقات المقررة ضمن فعاليات البطولة سيغلق مساء اليوم في حلبة جابر الأحمد وعلى كل من يرغب في المشاركة التوجه لإدارة الحلبة لتسجيل اسمه وبياناته.