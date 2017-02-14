يعقوب العوضي

تشهد صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية مواجهتين ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري الدمج، حيث يلتقي الساحل (4 نقاط) مع اليرموك (6 نقاط)، بينما يواجه النصر (12 نقطة) نظيره الصليبخات (14 نقطة).

وتعتبر المواجهة الأولى بين الساحل واليرموك بمنزلة تحصيل الحاصل والاستعداد لدوري الدرجة الأولى وكأس الاتحاد بعد فقدانهما معا فرصة التأهل إلى الدوري الممتاز.

أما مواجهة النصر مع الصليبخات فتحمل أهمية للأخير، حيث يتطلع عباس طه القائد الفني للصليبخات إلى حصد نقطتين تدعمان مشواره في المنافسة على احدى بطاقتي التأهل المتبقيتين ويعتمد على خبرة حسين صيوان ومحمد فلاح وحامد مزعل وحيوية جراح العنزي وثنيان الحربي، ويغيب عن الفريق حارس مرماه خالد مدوه بداعي الإصابة، فيما يعتبرها النصر بمنزلة إعداد الفريق للدرجة الأولى وكأس الاتحاد حيث فقد فرصة التأهل.