يعقوب العوضي

اعتبرت لجنة المسابقات في اتحاد اليد القرين خاسرا أمام السالمية بنتيجة ٠-١٠ في المباراة التي جمعتهما الأسبوع الماضي ضمن منافسات الجولة الـ 13من دوري دمج اليد على صالة الشهيد، وبذلك يعود رصيد القرين إلى ١٧ نقطة بينما يصبح رصيد السالمية ٢٥ نقطة محتلا صدارة الترتيب العام، وذلك بعد إشراك القرين للاعبه الموقوف عبدالعزيز نجيب في دوري الجيش.

وقد ارسل اتحاد اليد كتاب الإيقاف في ساعة متأخرة من مساء امس الأول إلى ناديي السالمية والقرين لإبلاغهم بقرار لجنة المسابقات.

من جانبه، اكد مدير اليد في القرين عمار الرامزي ان فريقه تعرض للظلم عبر عدم ابلاغهم بإيقاف نجيب، واستغرب الرامزي ارسال كتاب قلب النتيجة متأخرا وقال: يفترض باتحاد اللعبة ارسال كتاب ايقاف اللاعب مبكرا، خاصة ان بطولة الجيش والدوري العام منفصلتان ولا علاقة تربطهما مع الأندية المشاركة، ففرق دوري الجيش مستقلة كما ان فرق دوري اليد العام لا تتواصل معها.