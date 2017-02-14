فاز منتخب الكويت للمدارس يوم الاحد على نظيره المنتخب الروسي بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات بطولة (كأس ج) العالمية لكرة القدم في نسختها الثالثة.

واستطاع المنتخب الكويتي التقدم بهدف قبل نهاية الشوط الاول عبر اللاعب سعود قاسم فيما تمكن اللاعبان عبدالرحمن الخضر وسعود الصالح من تسجيل الهدفين الثاني والثالث في الشوط الثاني.

وحقق المنتخب الكويتي بهذا الفوز العلامة الكاملة وتصدر مجموعته التي تضم اضافة الى روسيا كلا من منتخبات البرازيل وتشيلي والسودان ليتأهل الى دور الثمانية لمواجهة المنتخب البحريني يوم الاثنين.