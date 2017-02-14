عقدت لجنة الانضباط باتحاد الكرة اجتماعا مساء أمس الأول بحضور رئيس اللجنة المحامي نواف الهزاع وعضوي اللجنة د. فهد الصواغ ونايف شجاع وقررت اللجنة خلال الاجتماع حرمان مدير الكرة بنادي السالمية الشيخ تركي اليوسف 5 مباريات من مرافقة فريقه وتغريمه 1000 دينار، لما بدر منه تجاه حكم مباراة السالمية والعربي في كأس سمو الأمير، والتي أقيمت في الثاني من الشهر الجاري.

كما قررت الانضباط حرمان مدير الكرة بنادي الشباب جابر الزنكي من مرافقة فريقه 4 مباريات وتغريمه 400 دينار لما بدر منه تجاه حكم مباراة الشباب والسالمية في بطولة كأس سمو الأمير، والتي أقيمت يوم 21 يناير الماضي.

وغرمت الانضباط مدرب الساحل عبدالرحمن العتيبي ومساعده عادل سعدون 400 دينار بواقع 200 دينار لكل منهما، مع توقيع العقوبة ذاتها على اللاعب ناصر العجمي بالإضافة إلى إيقافه مباراة واحدة، فيما غرمت لاعب التضامن عبدالعزيز عشوان 200 دينار، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الفريقين في بطولة كأس سمو الأمير التي أقيمت يوم 21 يناير الماضي.

كما غرمت الانضباط مدير الكرة بنادي الصليبخات ماجد العنزي 400 دينار لما بدر منه تجاه حكم والمراقب الإداري لمباراة فريقه مع القادسية ببطولة كأس الأمير التي أقيمت يوم 28 يناير الماضي.