عقد في الثانية عشرة من ظهر أمس الاجتماع التنسيقي لمسؤولي اتحاد الكرة مع ممثلي الوزارات والجهات المختصة في ستاد جابر الدولي، للترتيب لنهائي كأس سمو الأمير، الذي سيقام في 21 من شهر فبراير الجاري على ستاد جابر الأحمد الدولي.

وقال الأمين العام للاتحاد د.محمد خليل ان الاجتماع دائما يهدف إلى تنظيم العمل قبل إقامة النهائي الغالي على قلوبنا جميعا وذلك من أجل تلافي السلبيات السابقة وإظهار مهرجان نهائي سمو الأمير بصورة متميزة.

وأشار خليل إلى أن الجماهير تعودت على أن نهائي كأس سمو الأمير يكون في نهاية الموسم إلا أن الاتحاد فضل إقامته بهذا التوقيت تزامنا مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية.

وأضاف خليل أن التعاون بين جميع الوزارات سيسهم كثيرا في إنجاح المهرجان خصوصا في عملية تنظيم دخول الجمهور الذي يحتاج إلى إرشاد وتوجيه من مواقف السيارات حتى الوصول إلى مقعده في ستاد جابر الدولي.

وشكر خليل في ختام حديثه جميع اللجان العاملة في البطولة والتي دائما تكون أساس نجاح أي بطولة.

بدوره، قام المدير الداخلي لستاد جابر، خالد بوناشي بشرح جميع الأمور المتعلقة بكيفية دخول جميع الشخصيات المدعوة وكذلك الإعلاميون والجمهور، مبينا أنه تم تخصيص أماكن للعائلات وكذلك لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن عددا من المنظمين سيتواجدون في كل بوابة بستاد جابر لإرشاد لتوجيه الحضور.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الإعلامية بالاتحاد سطام السهلي على ضرورة إبراز البطاقات الصادرة من الاتحاد من اجل الدخول في المقصورة او في أرضية الملعب وكذلك في المركز الإعلامي، مشيرا إلى أن أي شخص لا يحمل بطاقة صادرة خاصة بنهائي كأس سمو الأمير سيكون في مقدوره فقط الدخول من بوابة الجمهور.

وأوضح السهلي أن هناك ٥ فئات للبطاقات من بينها بطاقات للفرق المتوجة، مبينا ان هناك بطاقة مرافقة للبطاقات الأصلية ستمنح لبعض الأشخاص والعاملين في اللجان من أجل التواجد في أرضية الملعب، لافتا إلى أن المصورين ستكون لهم بطاقات مخصصة للتصوير خلف المرميين.